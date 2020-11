Start tennisseizoen in Australië in het gedrang door verplichte quarantaine voor spelers

Er staan nog altijd veel vraagtekens rond het begin van het tennisseizoen 2021, en meer bepaald rond de toernooien waar de tennissers zich voorbereiden op de komende Australian Open (18-31 januari 2021). De organisatoren maken melding van “nieuwe moeilijkheden” wat betreft de aankomst van de spelers in Australië.

“Tijdens gesprekken met Tennis Australia in de afgelopen 24 uur hebben we vernomen dat er nieuwe moeilijkheden opgedoken zijn rond de voorziene aankomstdata van de spelers en hun staf in Australië”, zo luidt het in een bericht van de spelersorganisatie ATP, getweet door Lukas Lacko (ATP 193). De Slovaak stelt dat er geruchten zijn dat de tennissers geen groen licht zouden krijgen om in december naar Australië te reizen, zoals oorspronkelijk voorzien was.

Het plan was om tegen medio december meer dan 500 spelers te laten aankomen in de Australische deelstaat Victoria, waar de toernooien die oorspronkelijk voorzien waren in Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide en Canberra zouden plaatsvinden. Bij aankomst moeten de spelers eerst twee weken in quarantaine gaan in hun hotel, maar ze zouden wel toegang hebben tot enkele courts. Na de voorbereidingstoernooien zouden de tennissers in Melbourne, de hoofdstad van Victoria, de Australian Open kunnen afwerken.

Bij vertraging van de aankomst van de spelers zou het hele toernooischema in de problemen komen, de eerste toernooien gaan immers begin januari van start. “We begrijpen dat het seizoensbegin onzeker is. We werken zo hard mogelijk om de best mogelijke kalender aan te bieden”, aldus de ATP.

Maandag floot Daniel Andrews, de eerste minister van Victoria, Tennis Australia terug. Volgens hem is de aankondiging van het plan voorbarig. Andrews bracht in herinnering dat Melbourne hard getroffen werd door de tweede coronagolf en nog maar pas een lockdownperiode achter de rug heeft. “De Australian Open is een enorm evenement, een evenement waar we allemaal van houden, maar dat er komt in een periode waarin de wereld in crisis is”, aldus Andrews. “Het is een belangrijk evenement, maar een derde golf vermijden is nog belangrijker.”

