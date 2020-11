Voor het eerst sinds lang dalen alle indicatoren. Naast het aantal nieuwe besmettingen en de ziekenhuisopnames liggen nu ook de sterftecijfers lager dan de week voordien. Toch blijft het belangrijk om de regels op te volgen, zei Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

België staat nu op de veertiende plek in Europa op het vlak van nieuwe besmettingen, maar het aantal patiënten in de ziekenhuizen ligt nog steeds heel hoog. ‘Hoger dan in andere landen’, zei Van Gucht.

Er is een vertraging van de daling op te merken. ‘Dat is niet het gevolg van de heropening van de scholen, want het is te vroeg om die effecten te zien’, zei Van Gucht. ‘Het is ook niet gelinkt aan de nieuwe teststrategie, want die gaat pas volgende week van start.’

Nieuwe teststrategie

Vanaf maandag 23 november wordt de teststrategie aangepast, dan kunnen mensen zonder symptomen opnieuw getest worden. Op 21 oktober werd beslist dat enkel mensen met symptomen getest konden worden, omdat de maximumcapaciteit van de laboratoria en de staalafname bereikt was. Nu is de testcapaciteit vergroot, en het aantal nieuwe besmettingen is teruggedrongen. Daardoor kan de teststrategie opnieuw worden uitgebreid.

‘Mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad met een besmet persoon, maar zelf geen symptomen hebben, kunnen opnieuw getest worden. Ook mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland komen in aanmerking’, zei Van Gucht. Via het ‘passenger locator form’, het formulier dat reizigers moeten invullen bij terugkomst uit het buitenland, wordt bepaald wie getest moet worden.

Personen die getest moeten worden krijgen een sms met een code om een test te reserveren en een afspraak te maken in een testcentrum. Die afspraak kan geboekt worden op mijngezondheid.be. Op die website kan u met de persoonlijke code ook een quarantaine-attest downloaden en het resultaat van de test consulteren.

De test moet worden afgenomen op de zevende dag na het hoogrisicocontact, of de zevende dag na terugkomst uit een rode zone. ‘Als de test eerder gebeurt, kan u toch nog besmettelijk worden in de komende dagen’, zei Van Gucht.

Een test vervangt de quarantaine niet, maar kan die periode wel inkorten. Een normale quarantaine duurt tien dagen, in de vier dagen daarna wordt er nog extra voorzichtigheid geboden. Als het resultaat van de test negatief is, mag de quarantaine vroegtijdig worden stopgezet. Indien de test positief was, moet de patiënt nog zeven dagen in isolatie gaan. Van Gucht legde eerder al het verschil uit tussen isolatie en quarantaine.

De nieuwe teststrategie moet de druk op de huisartsen verlichten. Zo kunnen ze zich concentreren op patiënten met symptomen. ‘Quarantaine is cruciaal om het virus te snel af te zijn’, besloot Van Gucht. ‘Gemiddeld besmet iemand één à twee andere mensen, nog voor de patiënt beseft zelf ziek te zijn. Enkel quarantaine kan dat getal herleiden tot nul. Zo kunnen we de lockdown sneller lossen.’

Bekijk hier de cijfers omtrent het coronavirus.