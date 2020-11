Thijs Brondeel is mede-eigenaar van het creative agency Turbulence in Brussel. Hij deelt zijn stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Ik bracht de voorbije lockdown door in de heuvels vlakbij Firenze. Door de strenge lockdown in Italië viel er in die periode qua ontspanning weinig anders te doen ...