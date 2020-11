KOERSNIEUWS. Trek-Segafredo heeft selectie rond, geen plaats meer voor Nederlandse veteraan

Koersen wordt er momenteel niet meer gedaan maar nieuws is er elke dag opnieuw. Wij verzamelen voor u de meest markante berichten.

Trek-Segafredo geeft jonge Deen laatste plaats, Weening moet vertrekken

Het Amerikaans-Italiaanse Trek-Segafredo heeft zijn selectie voor 2021 rond. De 22-jarige Deen Jakob Egholm komt over van het team van Axel Merckx - Axeon Hagens Berman - en tekent een contract voor één jaar. De Deen is een voormalige wereldkampioen bij de juniores. De komst van Egholm is slecht nieuws voor Pieter Weening (39) en Will Clarke (35). Beide veteranen kregen te horen dat er volgend jaar geen plaats meer voor hen zal zijn. Weening kwam pas op vijf juni bij het team nadat hij zijn fiets al aan de haak had gehangen. In de Ronde van Italië moest hij opgeven na een val.