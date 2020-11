Rupert Grint verslaat record van David Attenborough op Instagram

Rupert Grint, bekend als Ron Wemel uit de Harry Potter-films, haalde sneller dan David Attenborough de één miljoen volgers op Instagram. Op zijn eerste post is hij te zien met zijn dochtertje.

‘Ik ben maar tien jaar te laat’, schreef Grint bij zijn eerste post op november. Hij wilde de wereld laten kennismaken met Wednesday, zijn dochter van zes maanden oud, waarvan zijn partner Georgia Groome in mei beviel. Die foto was een schot in de roos, hij had een miljoen volgers op vier uur en één minuut. Dat is volgens Guinness World records 43 minuten sneller dan de vorige recordhouder, David Attenborough. De 94-jarige Attenborough begon in september 2020 een account om zijn documentaire A life on our planet te promoten.

Grint vervolledigt een lijst van verschillende publieke figuren die de laatste jaren overstag gingen voor Instagram. Jennifer Aniston haalde in oktober 2019 op vijf uur en zestien minuten de één miljoen volgers. De hertog en hertogin van Sussex moesten in april 2019 maar vijf uur en 45 minuten wachten op een miljoen fans, K-pop ster Kang Daniel deed er 11 uur en 36 minuten over in januari 2019, paus Franciscus in maart 2016 12 uur. David Beckham deed er in mei 2015 24 uur over.