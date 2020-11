Intussen in Zuid-Amerika: Brazilië, Argentinië en Ecuador boeken zege in WK-kwalificatiematchen

Brazilië heeft dinsdag Uruguay met 0-2 verslagen op de vierde speeldag in de Zuid-Amerikaanse voorronde voor het WK 2022. Argentinië zette met dezelfde cijfers Peru opzij en het verrassend sterke Ecuador gaf Colombia een 6-1 pandoering.

In Montevideo waren Arthur (33.) en Richarlison (45.) de doelpuntenmakers van dienst voor Brazilië. Edinson Cavani kreeg 20 minuten voor het laatste fluitsignaal een rode kaart na een stevige overtreding op Richarlison, waardoor de Uruguayanen met tien man voort moesten spelen. Luis Suárez stond voor de thuisploeg niet op het wedstrijdblad na een positieve coronatest. Bij de Seleçao ontbrak de aan de adductoren geblesseerde Neymar.

Lautaro Martinez aan het werk tegen Peru. Foto: AP

Nicolas Gonzalez (16.) en Lautaro Martinez (28.) zetten Argentinië al vroeg op rozen in Lima. Lionel Messi en co. kwamen niet meer in de problemen in de tweede helft.

Ecuador haalde met 6-1 uit tegen Colombia. Dankzij treffers van Robert Arboleda (7.), Angel Israel Mena Delgado (9.), Michael Steve Estrada Martinez (32.) en Xavier Arreaga (39.) liep de thuisploeg al in de eerste helft uit tot 4-0. Op slag van rust milderde James Rodriguez vanaf de strafschopstip. In de tweede helft pikte ook Gonzalo Plata (78.) nog een doelpunt mee. Twee minuten later mocht diezelfde Plata wel gaan douchen na een tweede gele kaart. Met een man minder wist Ecuador in blessuretijd toch nog te scoren via Pervis Estupinan. Verder klopte Venezuela Chili met 2-1. Paraguay-Bolivia eindigde op 2-2.

South American zone #WorldCup qualifying standings after matchday 4 🏆 🔢 pic.twitter.com/Hsd0kx8qUo — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 18, 2020

Na vier speeldagen voert Brazilië de stand aan met 12 op 12. Argentinië telt twee punten minder. Daarna volgen Ecuador (9), Paraguay (6), Uruguay (6), Chili (4), Colombia (4) en Venezuela (3). Peru en Bolivia sluiten de rij met 1 punt. De top vier plaatst zich voor het WK, de vijfde speelt intercontinentale play-offs tegen een land uit Oceanië. (belga)