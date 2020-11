Turks parlement keurt sturen van troepen naar Nagorno-Karabach goed

Het Turkse parlement heeft ingestemd met het sturen van soldaten naar Azerbeidzjan om er toe te zien op de naleving van het bestand in de enclave Nagorno-Karabach. Zo meldde het staatspersbureau Anadolu dinsdag.

De Turkse troepen worden samen met Russische soldaten in een gezamenlijk centrum gelegerd, zo meldde het staatspersbureau Anadolu dinsdag. De duur van het mandaat van de Turkse troepen is voorlopig op een jaar vastgelegd. Over de grootte ervan beslist president Recep Tayyip Erdogan, meldde Anadolu.

Onder bemiddeling van Rusland kwamen Armenië en Azerbeidzjan vorige week een staakt-het-vuren voor Nagorno-Karabach overeen. Het akkoord stelt onder meer dat een Russisch-Turkse vredesmissie zal toezien op het einde van de gevechten. Ook mag Azerbeidzjan al zijn territoriale veroveringen in de regio behouden, inclusief de tweede stad Shusha (door Armeniërs Shushi genoemd).

Hoewel de Armeense premier het akkoord ondertekend heeft, noemde hij het ‘ongelooflijk pijnlijk voor mij en voor ons volk’. Na de bekendmaking van het akkoord drongen woedende manifestanten het parlement in de Armeense hoofdstad Jerevan binnen.