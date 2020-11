Denemarken laatste horde voor Rode Duivels op weg naar Final Four

In hun laatste interland van het jaar hebben de Rode Duivels woensdagavond in het King Power aan Den Dreef Stadion in Leuven (20u45) genoeg aan een gelijkspel tegen Denemarken om voor de eerste keer de Final Four van de Nations League te bereiken.

Bijna stond er helemaal niets meer op het spel, want terwijl de Rode Duivels zondagavond al snel op weg waren naar een 2-0 thuiszege tegen Engeland, sloegen de Denen aan het klungelen tegen het puntenloze IJsland, dat in Kopenhagen op een 1-1 gelijkspel leek af te stevenen totdat draaischijf Christian Eriksen er diep in de toegevoegde tijd toch nog 2-1 van maakte. Denemarken volgt zo in de stand op twee punten van leider België, Engeland is uitgeschakeld en IJsland zakt naar de B-divisie.

Zwitserland 2018

Het doet terugdenken aan twee jaar geleden in Zwitserland: op de slotspeeldag hadden de Rode Duivels toen in een ijskoud Luzern zelfs voldoende aan een kleine nederlaag om door te stoten naar de eerste Final Four van de pas opgerichte Nations League. Na iets meer dan een kwartier leek de kwalificatie een uitgemaakte zaak, want Thorgan Hazard had de Belgen met twee treffers al op een 0-2 voorsprong gebracht. In een hallucinant vervolg van de wedstrijd werden de Belgen compleet onder de voet gelopen door de thuisploeg, die nog vijf keer wist te scoren.

‘Na die voorsprong pakten we het net iets te makkelijk aan, en daar kom je in het moderne voetbal niet mee weg’, waarschuwde Thibaut Courtois al. ‘We moeten dan ook zeker niet denken dat we al geplaatst zijn.’

Puzzel voor Martinez

Voor het laatste duel van 2020 wordt het nog wat puzzelen voor bondscoach Roberto Martinez, want Thomas Meunier en Axel Witsel liepen tegen Engeland tegen hun tweede gele kaart in de groepsfase aan en zitten dus een schorsingsdag uit. Op de rechterwingback lijkt Nacer Chadli - Martinez prees eerder al diens polyvalentie - in poleposition te liggen om Meunier te vervangen, ook al speelde hij dit seizoen nog maar elf minuten bij zijn nieuwe club Basaksehir en was zijn prestatie tegen Zwitserland vorige week ook niet helemaal overtuigend. Veel alternatieven zijn er immers niet, door de reeks afwezigheden.

Hetzelfde verhaal centraal op het middenveld voor Witsel: de meest voor de hand liggende oplossing is Kevin De Bruyne een rij achteruit trekken om hem naast Youri Tielemans te zetten, waardoor er een nieuwe pocketspits in het elftal gebracht wordt om naast Dries Mertens in steun van diepe spits Romelu Lukaku te spelen. Op de eerste plaats wordt er dan gekeken naar Jérémy Doku, die evenwel door een gebrek aan fitheid de wedstrijdselectie tegen Engeland niet haalde. Ook Dennis Praet is eventueel een mogelijkheid. Op de plaats van Witsel zou ook Leander Dendoncker gebracht kunnen worden, dan is er geen geschuif nodig met KDB. Dendoncker viel vorige week tegen Zwitserland echter uit met hinder aan de knie, maar dat zou intussen verleden tijd zijn. Op de linkerwingback is Thorgan Hazard een certitude.

Achterin is er geen reden om te wijzigen en dus starten Toby Alderweireld, Jason Denayer en Jan Vertonghen voor de tweede interland op rij. In doel maakt Courtois zich op voor zijn 81e interland bij de Rode Duivels, eveneens zijn tweede op rij.