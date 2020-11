Trump ontslaat hoofd Veiligheidsagentschap omdat die zei dat verkiezing veilig verliep

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een topfunctionaris ontslagen nadat die de claims van de president tegensprak dat er massaal gefraudeerd werd tijdens de presidentsverkiezingen. President lijdt intussen een juridische nederlaag in Pennsylvania, juicht te vroeg over Michigan, maar verkleint wel zijn verlies in Georgia

Trump kondigde in een reeks tweets het ontslag aan van Chris Krebs, hoofd van het Agentschap voor Cyberveiligheid en Veiligheid van de Infrastructuur (CISA). CISA is een overheidsagentschap dat door de regering-Trump werd opgericht in 2018. ‘De recente verklaring van Chris Krebs over de veiligheid van de verkiezingen van 2020 was zeer inaccuraat, aangezien er enorme onregelmatigheden waren en fraude, onder meer dode mensen die stemmen, waarnemers die niet binnenmochten in de stembureaus, “storingen” in de stemmachines die stemmen van Trump veranderden in stemmen voor Biden, late stemmen, enzovoort’, aldus Trump. ‘Daarom wordt Chris Krebs met onmiddellijke ingang ontslagen als directeur van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.’

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Verschillende verantwoordelijken voor de verkiezingsinfrastructuur hadden eind vorige week in een gezamenlijke verklaring op de website van CISA gezegd dat de presidentsverkiezingen van 3 november ‘de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis’ waren. De verklaring stelde dat er geen enkel bewijs voor fraude was. ‘Hoewel we weten dat er veel ongefundeerde beweringen en kansen voor misinformatie zijn over ons verkiezingsproces, kunnen we u verzekeren dat we het grootste vertrouwen hebben in de veiligheid en integriteit van onze verkiezingen, en dat zou u ook moeten hebben’, klonk het verder.

Chris Krebs. Foto: AP

Als het hoofd van CISA was Krebs een van de topfunctionarissen die werken aan de beveiliging van kiesinfrastructuur tegen buitenlandse inmenging en fraude.

‘Het enige dat veilig was aan onze verkiezing van 2020 is dat ze zo goed als ondoordringbaar was voor buitenlandse machten. Daarvoor verdient de Trump-administratie veel lof’, tweette Trump nog. ‘Helaas hadden de radicaal-linkse Democraten, Dominion (het digitale stemsysteem, nvdr.) en anderen misschien wel meer succes’, blijft de president de verkiezingsfraude aanhouden.

Juridische nederlaag in Philadelphia

Trumps advocaten hebben rechtszaken gestart tegen de verkiezingsresultaten in verschillende staten, tot nu toe zonder succes. Zo oordeelde het Hooggerechtshof van Philadelphia (Pennsylvania) dinsdag dat waarnemers in de stad niet tegengehouden werden om het tellen van stemmen te observeren. Dat beweerde Trumps campagneteam, die ook eiste dat die stemmen niet meegeteld zouden worden.

Waarnemers waren steeds aanwezig, maar moesten volgens team-Trump te veel afstand houden om echt te kunnen toekijken. Nadat het team een rechtszaak won in een lagere rechtbank, mochten waarnemers dichterbij komen. Het Hooggerechtshof heeft die uitspraak nu teruggedraaid: volgens de meerderheid van de rechters in het hof zijn verantwoordelijken van de verkiezingen in de staat gemachtigd om te beslissen hoeveel afstand bewaard moet worden, en waren hun richtlijnen redelijk. Volgens de rechters zou het ook misplaatst zijn om wettelijk uitgebrachte stemmen niet mee te tellen op basis van geïsoleerde onenigheden over of onregelmatigheden bij waarnemers.

Te vroeg gejuicht in Michigan

Foto: AP

De staten moeten tegen begin december de officiële verkiezingsresultaten doorgeven. In Michigan werd het verkiezingsresultaat van Detroit dinsdag gecertificeerd, nadat Republikeinen dat aanvankelijk hadden geblokkeerd. Dat bericht lokale krant The Detroit News. De twee Republikeinen die in het vierkoppige verkiezingscomité van kiesdistrict Wayne County zetelen stemden eerst tegen het officieel maken van de resultaten in de stad. Na zware kritiek op die beslissing, werd uiteindelijk een compromis bereikt. De Republikeinen stemden, net als de twee Democraten in het comité, voor de certificering op voorwaarde dat er een audit zal plaatsviden. Die moet enkele kleine discrepanties tussen het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal geregistreerde kiezers onderzoeken.

Joe Biden heeft een voorsprong van ruim 146.000 stemmen op Donald Trump in Michigan. In Detroit kreeg Biden 93,5 procent van de stemmen, tegenover 5 procent voor Trump.

Kort na het nieuws dat de resultaten toch gecertificeerd waren, vierde Trump de aanvankelijke blokkering uitgebreid op Twitter, met vijf triomfantelijke tweets. Hij beweerde onder andere dat Michigan ‘terug naar TRUMP’ zou moeten omkeren en dat ‘moed hebben zoiets moois is’.

Wow! Michigan just refused to certify the election results! Having courage is a beautiful thing. The USA stands proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Stemmen gevonden in Georgia

Intussen is in de staat Georgia nog steeds een hertelling aan de gang, die licht in het voordeel van Trump lijkt uit te draaien.

Nadat maandag al bekend werd gemaakt dat tijdens de hertelling zo’n 2.600 ongetelde stemmen waren gevonden in Floyd County, zijn dinsdag ook in Fayette County 2.755 ongetelde stemmen aangetroffen. De vervroegd uitgebrachte stemmen waren er wel ingescand, maar volgens verantwoordelijke Gabriel Sterling vergaten medewerkers die daarna verder te verwerken door ze te uploaden. Door het meetellen van deze gevonden stemmen, krijgt Trump er netto 449 bij. Na de vondst in Floyd County kreeg hij al bijna 800 extra stemmen. De voorsprong van Biden op Trump is daardoor nu verkleind van zo’n 14.000 naar nog 12.929.

Sterling, een Republikein, zegt dat nog onderzocht wordt of in Walton County 224 stemmen op een geheugenkaart niet zijn meegeteld. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat Trump nog aan de leiding kan komen in Georgia. In de meeste kiesdistricten is tot nu toe geen of slechts een miniem verschil opgetekend na de hertelling van stemmen. ‘We hebben 159 counties en de grote meerderheid doet alles juist’, aldus Sterling. De audit zou tegen vrijdag afgerond zijn.