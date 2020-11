Sagasti legt eed af als president van Peru

Francisco Sagasti heeft dinsdag de eed afgelegd als de nieuwe interim-president van Peru. Hij wordt zo de derde president in slechts een week tijd na de afzetting door het parlement van de president Martin Vizcarra en het ontslag van diens opvolger Manuel Merino.

De 76-jarige centrumrechtse politicus liet eerder al weten dat hij een kabinet zal samenstellen met een zo breed mogelijk spectrum aan politieke meningen. Volgens de lokale media kunnen daar ook leden van de regering van Vizcarra tussen zitten. ‘Als het mensen zijn met ervaring, integriteit en de wens om te werken, dan denk ik dat het verkeerd zou zijn om ze niet in aanmerking te laten komen’, zei Sagasti daarover aan het Peruaanse televisienetwerk Canal N.

Er wordt verwacht dat Sagasti zijn termijn zal uitzitten tot juli volgend jaar. In april zijn er presidentiële verkiezingen in het land. Sagasti zou normaal opkomen als tweede vicepresident van politicus Julio Guzmán - Peru kent een systeem waarbij een president twee vicepresidenten kan hebben - maar heeft aangekondigd dat hij dat niet meer zal doen. Hij wil zich volledig kunnen concentreren op zijn huidige functie, klinkt het.

Politieke crisis

Peru belandde vorige week maandag in een politieke crisis toen president Martín Vizcarra door het parlement uit zijn functie werd ontheven op grond van beschuldiging van corruptie. Daarop nam de toenmalige parlementsvoorzitter Manuel Merino het ambt over omdat Vizcarra geen vicepresident had. Hoewel die opvolging wettelijk zo bepaald is, werden er vragen gesteld bij de legitimiteit van de afzetting. Vizcarra-aanhangers spraken van een ‘vermomde coup’. Bovendien pikten veel Peruanen het niet dat het parlement zich bezighield met afzettingsprocedures terwijl het land er economisch slecht voor staat en een wereldwijde pandemie moet overwinnen.

Op sociale media werd al snel opgeroepen tot protesten waar vooral jongeren aan deelnamen. De politie trad hard op tegen demonstranten en toen er twee doden vielen, werd de druk op Merino groter om af te treden. Hij bood uiteindelijk zondag zijn ontslag aan. Maandag schoof het parlement de centristische verzoeningsfiguur Sagasti naar voren.

Sagasti is niet alleen de derde president in een week tijd, maar ook de vierde op minder dan drie jaar tijd. In 2018 volgde Vizcarra als vicepresident president Pedro Pablo Kuczynski op toen die moest aftreden wegens beschuldigen van corruptie.