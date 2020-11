Vlaams minister Demir krijgt politiebewaking na dreigmail

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft een dreigmail ontvangen die door de ordediensten ernstig wordt genomen. Dat meldt Het Belang van Limburg en het bericht wordt bevestigd door het kabinet-Demir. De minister krijgt politiebescherming.

Naar aanleiding van de nieuwe erkenning van lokale geloofsgemeenschappen die Vlaams minister Bart Somers vorige vrijdag aankondigde, plaatste minister Demir een bericht op Facebook met scherpe commentaar over de Turkse Diyanet-moskeeën. Demir had het onder meer over ‘de lange arm van Erdogan’ en de ‘antennes van het Erdogan-regime’. Volgens Het Belang van Limburg zijn een aantal recente uitlatingen van minister Demir over de Tukse Diyanet-moskeeën mogelijk de aanleiding voor de dreigbrief.

Volgens het kabinet-Demir doen ‘zowel de timing als de gebruikte taal sterk vermoeden’ dat die uitlatingen aan de basis van de dreigmail kunnen liggen. In de mail wordt de minister in het Turkse aangeraden om te zwijgen, anders wordt ze verkracht.

Politie en parket nemen de zaak ernstig. Ze hebben een PV opgemaakt en zijn een onderzoek gestart om de afzender te kunnen identificeren. ‘De veiligheidsdiensten hebben de politiezone Carma bevolen verhoogd toezicht te doen rond de woning van de minister. Zij hebben ook het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, red.) op de hoogte gebracht’, klinkt het.