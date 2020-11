Agenten belaagd tijdens drugscontrole: zestien jongeren opgepakt

In Jette is een patrouille bedreigd en aangevallen toen ze tussenbeide kwam voor een drugscontrole. In geen tijd stond een groep van zo’n vijftien jongemannen rond de patrouille. De sfeer was gespannen, zestien verdachten werden uiteindelijk opgepakt.

De politiezone Brussel-West kreeg dinsdagnamiddag een oproep van voorbijgangers die getuige waren van een drugsdeal in de buurt van de Jules Lahayestraat. Er werd een patrouille ter plaatse gestuurd in de hoop de daders op heterdaad te betrappen.

Eens ter plaatse troffen ze inderdaad de verdachten nog aan. Toch draaide de interventie helemaal anders uit dan de agenten hadden gepland. ‘Toen onze mensen de verdachten wilden controleren, werden ze meteen omsingeld door een groep van zo’n vijftien personen.’

De sfeer werd al snel zeer grimmig. De jongemannen belaagden de agenten en probeerden te voorkomen dat de drugsdealers opgepakt werden. ‘Er was sprake van lichte weerspannigheid’, zegt Caroline Vervaet van de politie.

Bij elkaar gedreven

‘Gelukkig waren er snel twee andere teams ter plaatse en konden de jongeren bij elkaar worden gedreven aan een naburige garagebox. Op die manier konden we de situatie bevriezen. Even later kregen we bijstand van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene en de federale politie.’

Uiteindelijk werden zestien personen opgepakt. Die werden allemaal overgebracht naar het commissariaat voor verhoor en identificatie. ‘Er zullen pv’s worden opgemaakt voor slagen en verwondingen en wellicht ook voor het overtreden van de coronamaatregelen.’

De drugsverdachten werden eveneens opgepakt. Niemand raakte gewond. Afgelopen weekend werden in Schaarbeek en Elsene ook al patrouilles aangevallen bij tussenkomsten.