Labour heft schorsing ex-leider Jeremy Corbyn op

De Britse Labourpartij heft de schorsing van haar voormalige leider Jeremy Corbyn op. De politicus mag weer namens Labour op de parlementsbanken plaatsnemen, zo heeft de oppositiepartij dinsdag besloten.

De 71-jarige Corbyn werd in oktober geschorst nadat hij de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de antisemitische tendensen binnen de partij buitensporig had genoemd. Eerder op de dag had hij zijn controversiële opmerkingen over antisemitisme ingetrokken.

Het onderzoek was vernietigend voor de manier waarop Corbyn was omgesprongen met de ­vele anti­semitische oprispingen. Bij klachten was er politieke inmenging, er was geen opleiding om klachten op de juiste manier te behandelen en klagers werden zelfs geïntimideerd. ‘Er werd niet genoeg gedaan om antisemitisme te voorkomen en het werd in het slechtste geval zelfs geaccepteerd.’ De commissie verplicht Labour binnen de zes weken een actieplan op te stellen ­tegen antisemitisme.