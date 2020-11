EK voor beloften plots ver weg na 3-2-nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina

Pijnlijk. Bijzonder pijnlijk. Na een zure 3-2-nederlaag tegen Bosnië en Herzegovina hebben de jonge Duivels de kwalificatie voor het Europees kampioenschap niet meer in eigen handen. De beloften moeten nu hopen op een misstap van Roemenië om zich alsnog te plaatsen voor het EK.

Een slechte grasmat, een leeg Grbavica-stadion en lichte miezerregen. De omstandigheden in Sarajevo hadden dinsdagavond alles om er bij een overwinning een epische of bij verlies een dramatische avond van te maken.

De beloften moesten winnen van Bosnië en Herzegovina, wilden ze zeker zijn van een ticket voor het EK van komende lente. De Belgen moesten scoren en dus koos Jacky Mathijssen op het middenveld voor Sambi Lokonga in plaats van de iets defensievere Peeters naast Mangala.

Het spelbeeld was van bij het begin duidelijk. De Belgen monopoliseerden de bal en de Bosniërs trokken een dubbele blauwe gordel op voor doel. Na zeven minuten voetballen, kwamen de Duivels er een eerste keer echt door. De Ketelaere zette met een heerlijke pass De Smet alleen voor doel. De linkerflankspeler van Reims twijfelde niet en lobde de bal over de Bosnische doelman.

Wie geloofde dat de thuisploeg plots meer ging aanvallen, dacht verkeerd. Het balbezit bleef voor de Belgen, maar die deden er te weinig mee. De driehoek De Ketelaere-Ndayishimiye -Openda werd te weinig gevonden en de bal ging te traag rond, tot frustratie van bondscoach Jacky Mathijssen die af en toe een luide Limburgse “speel” over het veld deed weerklinken.

Geklungel achterin

Iets voor het halfuur kantelde de wedstrijd plots, in het nadeel van de Duivels. Bornauw, vorige week al goed voor een foutje bij de grote Duivels, liet zich op links te makkelijk ringeloren door Lukic. Die kon voorzetten tot bij Savic die de gelijkmaker in één tijd in doel knalde.

Het ging van kwaad naar erger, want enkele minuten later zag de Belgische verdediging er opnieuw niet goed uit. Resic kwam na balverlies achterin in balbezit aan de rand van de zestien. De aanvaller twijfelde niet en trapte de bal heerlijk in de linkerbovenhoek voorbij Bodart: 2-1.

Het moest beter na rust, maar na amper een minuut voetballen in de tweede helft keken de jonge Duivels bijna aan tegen de 3-1. Sambi Lokonga liet zich op links te makkelijk van de bal zetten. Zijn rechtstreekse tegenstander zette Savic alleen voor doel. De Bosniër mocht vrij aanleggen vanop een meter of vijf, gelukkig stond Bodart pal.

Enkele minuten later kregen de Belgen een goede kans op de gelijkmaker. De Smet - de man van de openingsgoal - zette goed voor tot bij Openda. Dujmovic duwde zijn kopbal in hoekschop. De jonge Duivels slaagde er echter maar niet in om écht grip te krijgen op de wedstrijd.

Dubbele wissel lijkt beterschap te brengen

Op het uur greep Mathijssen in. Ndayishimiye en Touba gingen eruit voor Vanzeir - in topvorm bij Union - en Amuzu. Na die dubbele wissel kantelde de wedstrijd opnieuw. De beloften schakelden een versnelling hoger, terwijl de thuisploeg duidelijk moe werd. De Belgen vonden steeds beter de ruimtes, wat ook kansen opleverde.

Maar twintig minuten voor tijd verdween alle hoop plots als sneeuw voor de zon. Net als in de eerste helft kwamen de Bosniërs plots uit het niets aan een kans. Kovac knokte zich goed vrij in de Belgische zestien en knalde de bal in de korte hoek voorbij Bodart.

In het slot kregen de Belgen nog een strafschop na een stevige bonk in de rug van Bornauw. Openda zette de penalty om, maar de aansluitingstreffer kwam te laat. 3-2 werd ook de einduitslag. De beloften hebben de kwalificatie voor het EK zo niet meer in eigen handen. Roemenië, dat op dit moment tegen Denemarken speelt, heeft genoeg aan een punt om over België te springen in de rangschikking van beste tweedes en zich zo te kwalificeren. Ook IJsland, dat nog een uitgestelde wedstrijd te goed heeft, vormt nog een gevaar voor de kwalificatie.