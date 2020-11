Nederlanders krijgen met Kerstmis mogelijk ‘iets meer ruimte’

Tot half januari zullen er in Nederland beperkingen gelden om het coronavirus te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aangekondigd op een persconferentie. Maar met Kerstmis krijgen de Nederlanders mogelijk al iets meer ruimte.

Als de cijfers met het coronavirus blijven dalen, kan eventueel half december voorzichtig een versoepeling worden doorgevoerd. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei dinsdagavond dat dit op 8 december zal worden bekeken. De regering hoopt dan ook meer duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden rond de kerstdagen.

‘Wat we willen doen, is half december kijken of we iets meer ruimte kunnen geven als we op indicatoren zitten van niveau 2. Dat betekent tien ic-opnames (intensive care) per dag of 3.600 nieuwe besmettingen per dag. Pas dan kunnen we weer nadenken over iets van verruiming. Dat verwachten we half december. Dan kunnen we weer iets doen wat we zo graag willen.’

Het doel is om naar niveau 1 te komen. Dat zal volgens De Jonge naar verwachting half januari worden bereikt, als de cijfers blijven dalen.

Gedeeltelijke lockdown

Op de persconferentie is ook bevestigd dat de extra strenge maatregelen die twee weken geleden werden afgekondigd morgenavond aflopen. Dat betekent dat Nederland terugvalt op de gedeeltelijke lockdown die op 13 oktober is afgekondigd. Theaters, musea, bioscopen, muziekzalen en pretparken mogen weer open. De horeca blijft voorlopig dicht.

Volgens premier Mark Rutte gaan de coronacijfers de goede kant op. Maar er is wel ruimte voor verbetering. Vooral in supermarkten en andere winkels kunnen mensen zich beter aan de regels houden, vindt Rutte, en ook thuis. Hij riep de Nederlanders op om het Sinterklaasfeest volgens de regels - met niet meer dan drie gasten - te vieren.