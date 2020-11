Belgische springruiters pas negende in landenprijs in Vilamoura

Europees kampioen België is dinsdag pas negende geworden in de landenprijs van de CSI-jumping in het Portugese Vilamoura. De Belgen moesten in de eerste ronde 16 strafpunten noteren en plaatsten zich daarmee niet voor de finale met acht.

Het begon nochtans goed. Nicola Philippaerts maakte met Katanga maar één springfout en vervolgens bleef François Mathy Jr. met Uno foutloos. Vanaf dan ging het bergaf. Ann Carton-Grootjans werd met Kai Licha na twee weigeringen uitgesloten. Slotruiter Gregory Wathelet leek met Spike nog de meubelen te gaan redden, tot hij op het einde op de driesprong twee keer in de fout ging en met 12 strafpunten eindigde.

De zege was voor de Duitsers Richard Vogel (Floyo), Jens Baackmann (Aglaia), Guido Klatte Jr (Qinghai) en David Will (C Vier). Met 8 strafpunten deden ze vijf punten beter dan Frankrijk (13). Italië, Groot-Brittannië en Ierland deelden met 16 punten de derde plaats.