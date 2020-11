Dimitri Van den Bergh blijft winnen en is nu al zeker van hoofdtabel op Grand Slam of Darts

Dimitri Van den Bergh (PDC 11) is nu al zeker van zijn plaats op de hoofdtabel in de Grand Slam of Darts. In het Engelse Coventry zette hij in zijn tweede groepswedstrijd de Engelsman Nathan Aspinall (PDC 6) met 5-1 opzij.

De 26-jarige Van den Bergh begon sterk aan zijn wedstrijd. Met een 12-darter en een 146-uitworp brak hij meteen door de darts van Aspinall. Een 180-maximum worp in leg twee, goed voor een 13-darter, resulteerde in een 2-0-voorsprong. Het derde spelletje was voor Aspinall, de UK Open-winnaar van vorig jaar. Ondanks een 180-maximum slaagde de 29-jarige uit Stockport er niet in om door de darts breken van Van den Bergh, die er met een 32-uitworp 3-1 van maakte. De Delg won ook de twee volgende legs met een 15 en een 16-darter.

Andermaal wierp Van den Bergh een stevig gemiddelde, met 101.16 per drie darts tegen 94.4 voor Aspinall. Met een checkout-gemiddelde van 57.14% was hij duidelijk de betere dan zijn tegenstrever, die slechts één van de tien kansen benutte.

“Ik ben vooral blij dat ik al in de eindfase sta”, liet Van den Bergh weten. “Ik nam andermaal een goede start, al kon ik Aspinall niet onder druk blijven houden. Nathan miste te veel kansen en ik kon ze vlot benutten. Voor mij komt het er vooral op aan om de wedstrijd te winnen.”

In zijn derde en laatste groepswedstrijd neemt Van den Bergh het nog op tegen de Welshman Wayne Warren, de 58-jarige BDO wereldkampioen, die zijn eerste twee wedstrijden verloor en reeds is uitgeschakeld.