Verdachte in zaak Madeleine McCann raakt gewond in rechtbank

De verdachte in de verdwijning van Madeleine McCann, de Britse peuter die 13 jaar geleden uit een Portugees resort verdween, heeft twee gebroken ribben opgelopen bij een incident in een Duitse rechtbank. De verdachte, Christian B., raakte gewond toen hij onderweg was naar een hoorzitting over een drugsdelict.

De woordvoerster van de rechtbank, Jessica Knab-Henrichs, zei dat B. kort werd behandeld in het ziekenhuis en vervolgens terugkeerde naar de rechtbank waar de hoorzitting werd gehouden.

De man zit momenteel in Kiel een celstraf van 21 maanden uit voor een drugsdelict. Die straf loopt af op 7 januari. Mocht de rechter in zijn voordeel beslissen, wordt de 43-jarige verdachte naar verwachting niet meteen vrijgelaten. In dat geval zal waarschijnlijk de voorlopige hechtenis van kracht worden in afwachting van een proces in een verkrachtingszaak, zegt de woordvoerder van de rechtbank. De man zou in 2005 – ongeveer anderhalf jaar voor de verdwijning van Madeleine McCann – een 72-jarige vrouw hebben verkracht in Praia da Luz in Portugal.

Begin juni had de Duitse federale politie aangekondigd te onderzoeken of de man gelinkt kan worden aan de verdwijningszaak van de driejarige Britse peuter, die dertien jaar geleden verdween uit haar bed in een vakantieoord in Praia Da Luz.