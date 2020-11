Politie betrapt meer dan 50 mensen in één woning: ‘Zoveel auto’s voor de woning, dat valt op’

De politie Druivenstreek heeft zondagavond 50 feestvierders betrapt in één woning in het Vlaams-Brabantse Overijse. Alle aanwezige meerderjarigen kregen een proces-verbaal.

De politie merkte de overtreders van de coronamaatregelen op tijdens een preventieve patrouille in samenwerking met de federale politie. Rond 20 uur merkten ze een groot aantal wagens op aan een woning op de Brusselsesteenweg, en ook een oprit van een andere woning in de buurt stond vol geparkeerd. ‘Zoveel auto’s aan een woning, dat valt op natuurlijk’, zegt korpschef Sebastien Verbeke. ‘We gingen over tot controle en troffen 50 feestvierders aan. ‘

Religieus feest

Het bleek te gaan om allemaal mensen van één familie, maar vanzelfsprekend wel veel verschillende ‘bubbels’ die waren samengekomen. Onder de aanwezigen waren een twintigtal kinderen. ‘Het ging om een religieus feest’, klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde.

In samenspraak met het parket Halle-Vilvoorde ging de politie over tot het verbaliseren van alle aanwezige meerderjarigen. Vier feestvierders hadden de vlucht genomen maar werden al snel in een naburige woning aangetroffen. In totaal 32 personen kregen een proces-verbaal. Drie van hen gingen al ter plaatse over tot de betaling van een boete van 250 euro. De bewoner die het feest organiseerde, betaalde ter plaatse 750 euro.

Specifieke patrouilles

‘De voorbije weken hebben we al wel een paar keer overtredingen vastgesteld op de coronamaatregelen, maar nooit zo groot. Gewoonlijk gaat het om bijvoorbeeld 5 à 10 mensen die in openlucht samenkomen. Dit was van een heel andere grootteorde, en serieus fout. Ik was zelf bij de actie aanwezig en ik kan je zeggen: in deze tijden zoveel mensen in één woning zien, dat is toch even indrukwekkend’, zegt Verbeke.

De politie Druivenstreek stuurt momenteel meermaals per week specifieke patrouilles de baan op om te controleren op de coronamaatregelen, steeds in samenwerking met de federale politie. ‘Veel bewoners zijn de maatregelen moe, net als wij trouwens. We hebben gezocht naar nieuwe manieren om de controle toch wat op te voeren. Nu de federale politie veel minder ordehandhaving in het kader van evenementen moet doen, boden zij hun diensten aan. We mengen onze bubbels niet, maar werken wel intensief samen om te wijzen op de coronaregels en de overtreders te betrappen. Met succes dus, zo blijkt nu weer.’