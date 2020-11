Ring van 80.000 euro te koop bij FOD Financiën

Op Fin Shop, de winkel van FOD Financiën, wordt een ring met een geschatte waarde van 80.000 euro geveild. Dat meldt de FOD in een communiqué.

Het juweel is bezet met een diamant van 5,14 karaat en bestaat uit 18 karaat wit goud. De kleur van de diamant is categorie G en zijn zuiverheid VS1.

‘We hebben buiten wagens nog nooit iets zo duur verkocht op de site van Finshop’, verklaart woordvoerder Florence Angelici.

Het juweel is in beslag genomen en komt oorspronkelijk van een beroemde juwelier in Hongkong, Chow Tai Fook.

De verzending van de ring is niet mogelijk. Wie het juweel dus wil kopen, moet het gaan afhalen bij de winkel in Haren. Bezoeken zijn enkel mogelijk van maandag tot vrijdag op afspraak. De veiling eindigt binnen twaalf dagen.

Regelmatig veilt de Fin Shop van de FOD goederen die het gerecht in beslag nam bij misdadigers, maar ook spullen die om andere redenen bij de overheid terechtkomen.