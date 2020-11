Van Ranst haalt hard uit naar beleidsmakers: ‘Wij hebben domweg geen goed coronabeleid’

‘Zodra een Belg een achterdeurtje ziet, gaat hij erdoorheen. Zo is het met belastingen betalen, maar ook met maatregelen opvolgen die verspreiding van corona tegengaan. Dat, plus het falende overheidsbeleid, verklaart de slechte cijfers in België.’ Op die manier omschrijft viroloog Marc Van Ranst de Belgische coronasituatie in een interview met de Volkskrant.

‘Zodra er maatregelen worden getroffen, is de eerste vraag of er achterdeurtjes zijn, en de tweede of er gecontroleerd gaat worden’, zegt Van Ranst. ‘Daarna worden de maatregelen als belachelijk afgedaan – u moest eens weten hoeveel virologen ons land ondertussen telt – en vervolgens worden de experts zelf in diskrediet gebracht. Ik weet, dat gebeurt elders ook, maar wij hebben het in België tot een kunst verheven.’

Het oordeel van Van Ranst over de Belgische beleidsmakers is ook snoeihard. ‘Wij hebben domweg geen goed coronabeleid. Allereerst is er die ingewikkelde staatsstructuur van ons. Er zijn maar liefst acht ministers van Volksgezondheid, en ik weet heel zeker dat zij elkaar niet eens bij naam kennen. Dat is natuurlijk zot: als er beslissingen worden genomen, zou één persoon de knopen moeten doorhakken, waarna de maatregelen in het hele land zouden moeten worden uitgevoerd.’

Dat het aantal besmettingen in België momenteel ‘eindelijk’ naar beneden gaat, stemt Van Ranst tevreden. Maar volgens hem heeft ons land te laat ingegrepen.

Het lijkt Van Ranst moeilijk om de lockdownmaatregelen snel weer te versoepelen. ‘We moeten de boel vooral niet te snel weer opschalen. Ik denk bijvoorbeeld dat de winkels wel weer open kunnen, maar de horeca zeker nog niet – dat kan pas als we op zo’n 50 nieuwe besmettingen per dag zitten. Dat dit niet zal lukken voor de kerst? Dat vrees ik ook. Dat is vervelend, maar het is niet realistisch.’

De coronacijfers gaan weer in dalende lijn. Maar hoe ervaren onze ziekenhuizen deze tweede golf? In onderstaande video getuigen enkele zorgverleners van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen.