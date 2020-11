Zwitserland - Oekraïne gaat niet door na vier bijkomende positieve coronagevallen, waaronder ex-middenvelder Racing Genk

Een dag nadat de positieve testen van Eduard Sobol (Club Brugge), Yevhen Makarenko (Kortrijk) en Dmytro Riznyk (Vorskla Poltava) bekendraakten, werden er dinsdag opnieuw vier coronagevallen aangetroffen bij de Oekraïense nationale ploeg. Ruslan Malinovskyi (ex-Genk, nu Atalanta Bergamo) is de bekendste naam.

Het duel van later vanavond in Luzern tegen Zwitserland wordt daarom afgelast. Dat werd dinsdagnamiddag beslist. De Oekraïense bond maakte het nieuws van de afgelasting bekend. Eerder op de dag was er nog twijfel wie die beslissing moest gaan nemen. “De UEFA moet die beslissing nemen, maar communiceerde nog niet”, gaf de Zwitserse bond eerder op de dag aan. Van Oekraïense zijde werd gewezen naar de Zwitserse autoriteiten. De Oekraïners claimden dat de UEFA het duel wilde laten plaatsvinden.

Uiteindelijk besliste de gezondheidsdienst van het kanton van Luzern dat de volledige delegatie van Oekraïne in quarantaine moest. De wedstrijd tegen Zwitserland was zo van de baan.

Naast Malinovskyi waren er dinsdag positieve testen voor spelers Serhiy Kryvtsov en Junior Moraes (beiden Shakhtar Donetsk) en physical coach Ivan Bashtovy.

Kryvtsov en Moraes raakten bij Shakhtar al eens besmet met het coronavirus en ontwikkelden antilichamen. Voor de UEFA zouden ze dus mogen spelen dinsdagavond, maar de Zwitserse autoriteiten stonden dat niet toe.

Malinovskyi speelde, net als Sobol, zaterdag 90 minuten in de Nations League tegen Duitsland. Makarenko en Moraes vielen tijdens dat duel in, Kryvtsov zat de hele partij op de bank.

Zwitserland en Oekraïne waren al uitgeschakeld in de strijd voor de Final Four in groep 4 van de Nations League, maar Zwitserland kon de degradatie nog ontlopen indien het dinsdag won van Oekraïne. (belga)