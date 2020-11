Jonathan Borlée is voor de tweede maal vader geworden. Na dochtertje Ambre in de zomer van 2017 komt er nu een zoon bij. Zijn naam werd nog niet bekendgemaakt door de sprinter en zijn partner Mathilde Poncelet. De 32-jarige Borlée deelde het gelukkige nieuws op Instagram. “De tweede man in huis is aangekomen”, schreef hij bij een foto van de baby.