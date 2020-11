Tekort aan hernieuwbare energie zadelt België op met miljoenenfactuur

De federale overheid haalt haar doelstelling niet voor de productie van hernieuwbare energie. Dat kan tot 31 miljoen euro kosten.

België moest eind dit jaar landen op minimum 13 procent hernieuwbare energie. Dat was zo opgelegd door de Europese Commissie. Maar ons land zal stranden op 11,68 procent, kondigt de nieuwe minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) aan in de Kamercommissie Energie. Het federale tekort bedraagt 1.550 GWh. Nochtans had de vorige minister van Energie, Marie Christine Marghem (MR), begin dit jaar verzekerd dat we de doelstelling zouden halen - ze rekende toen wel windmolens mee die er nog niet stonden.

1.550 GWh komt in de buurt van het Vlaamse tekort - behalve het federale niveau kregen ook de gewesten eigen doelstellingen opgelegd. De Vlaamse regering ging 1.800 GWh onder de lat, Brussel 150 GWh. Wallonië heeft als enige een overschot, met 1.465 GWh.

Door die slechte prestatie dreigen zware Europese boetes. Om die te vermijden kan België in andere Europese lidstaten met een overschot de rechten van hernieuwbare energie aankopen. Maar ook dat kost geld. Van der Straeten schat dat de factuur kan oplopen tot 31 miljoen euro, geld dat anders geïnvesteerd had kunnen worden in nieuwe projecten.

‘Halfslachtig energiebeleid’

‘De erfenis van de vorige regering komt ons duur te staan’, reageert Van der Straeten. ‘Door het halfslachtige energiebeleid en de permanente onzekerheid werd er onvoldoende geïnvesteerd in groene stroomproductie.’ De minister maakt zich sterk dat daar nu een eind aan komt door volop in te zetten op hernieuwbare energie. ‘De richting is nu heel duidelijk, een verademing voor investeerders in groene energie.’

Het bedrag van 31 miljoen euro is een maximum. Van der Straeten hoopt de factuur door onderhandelingen nog te kunnen drukken. Een maand geleden betaalde de Vlaamse overheid 22,5 miljoen euro aan Denemarken om haar tekort te compenseren. Minister Zuhal Demir (N-VA) betreurde dat toen eveneens, maar maakte zich sterk dat ze door onderhandelingen een hogere factuur had kunnen vermijden.

Maar waar Demir pleitte voor meer ‘realistische’ doelstellingen voor de toekomst, pleit Van der Straeten ervoor om nu duidelijke keuzes te maken en vol te houden. ‘Kortzichtigheid is wat ons in deze situatie heeft gebracht, visie is wat ons weer op koers brengt’, zegt ze. ‘Dat doen we niet door de doelstellingen te verlagen, wel door de ambitie te verhogen. Met wind op zee is België een wereldspeler. Het is onze ambitie om dit nog te versterken zodat ons land het huidige tekort zo snel mogelijk inloopt.’

Er dreigt overigens nog een ander tekort, omdat de federale overheid en de regio’s onvoldoende maatregelen hebben genomen om het energieverbruik te doen dalen. Cijfers daarover zijn nog niet bekend.