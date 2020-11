Het enige publiek van ‘De slimste mens’: ‘Mijn lach werkt blijkbaar aanstekelijk’

Nadat Erik Van Looy het maandagavond zonder publiek moest doen, zit er vanaf dinsdagavond weer volk op de tribunes van De slimste mens. Robert Oris en z’n vrouw werden door Van Looy speciaal uitgekozen om tijdens de opnames in lockdown te komen supporteren. Want, zo weet de sluwste quizmaster ter wereld, van alle toeschouwers heeft Robert de meest aanstekelijke lach. ‘Wanneer ik met m’n vrouw naar het theater ga, laten we tien rijen tussen ons. Als ik zit te schaterlachen, begrijpt ze niet meer wat de acteurs zeggen.’