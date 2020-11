Olympische atleten zullen niet verplicht zijn zich te laten vaccineren tegen het coronavirus

Er komt geen vaccinatieplicht tegen het coronavirus voor de atleten die willen deelnemen aan de Olympische Spelen volgende zomer in Tokio. Dat bevestigde IOC-voorzitter Thomas Bach dinsdag.

“Dat gaat te ver”, zei de Duitser, die momenteel in Tokio op bezoek is. Hij moedigt de atleten wel aan zich te laten vaccineren “als teken van respect voor de andere atleten en de Japanse gastheren”. De Olympische Spelen werden door de coronacrisis met een jaar uitgesteld. De start is nu voorzien op 23 juli 2021.

Bach moet in Japan de lokale bevolking en sponsors overtuigen om de Spelen in juli met supporters te kunnen laten doorgaan. Hij benadrukte dat het organisatiecomité alle nodige voorzorgsmaatregelen zal nemen opdat de atleten ontspannen kunnen toeleven naar hun competities. (belga)