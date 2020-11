De Crew Dragon Capsule Resilience, met aan boord vier astronauten, is dinsdag aangekomen bij het Internationaal Ruimtestation ISS. Het ruimtetuig van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX was zondag vanop Amerikaanse bodem gelanceerd. Onderweg naar het ISS gaven de vier astronauten een rondleiding in de Crew Dragon Capsule. Bekijk die in bovenstaande video.