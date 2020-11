Nederlands elftal reist zonder positieve Babel naar Polen

Nederland reist zonder Ryan Babel naar Polen voor de laatste groepswedstrijd in de Nations League. De aanvaller van het Turkse Galatasaray is besmet met het coronavirus en blijft achter in Nederland. Babel haakte zondag vlak voor het duel met Bosnië en Herzegovina al af omdat hij klachten had.

Een sneltest leverde toen een positieve uitslag op en bij de coronatest die alle spelers en stafleden maandag ondergingen, testte Babel ook positief. Alle andere testen waren negatief.

Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op voor Babel en vliegt dinsdag na de training en persconferentie in Zeist met 22 spelers naar Polen. Oranje moet woensdagavond in Chorzów winnen van de Polen om zich te kunnen plaatsen voor de finaleronde van de Nations League. De ploeg van De Boer is ook afhankelijk van het resultaat van koploper Italië in Sarajevo tegen Bosnië. (belga)