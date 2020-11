Sam De Bruyn neemt afscheid van Qmusic: ‘Even tijd en rust nodig’

Sam De Bruyn heeft beslist om afscheid te nemen van Qmusic. Dat maakte hij zelf bekend op Instagram.

‘Never waste a good crisis’, schrijft presentator Sam De Bruyn op Instagram. ‘2020 heeft me veel doen nadenken. Angst en onzekerheid zorgen dat we ons willen vastklampen aan alles wat we kunnen. Maar ik ga net heel bewust loslaten. Ik heb besloten dat ik Qmusic verlaat. Dat is geen keuze tegen Q, maar een keuze voor mezelf.’

De 34-jarige radiopresentator geeft aan dat hij ‘even tijd en rust nodig heeft’. In 2015 ging De Bruyn aan de slag bij Qmusic, waar hij sinds 2016 het ochtendblok voor zijn rekening nam. Eerder dit jaar stapte hij terug over naar de avondspits, maar ook daar komt nu dus een einde aan. Naar eigen zeggen ‘springt hij het leven in’. ‘Omdat ik voel dat het nodig is om mezelf terug te vinden. Ik heb geen ruzie. Ik heb geen andere plannen. Ik heb wel een man, een hond, twee kippen en een hele hoop vrienden. Dat komt dus helemaal goed.’

Sam De Bruyn begon zijn carrière achter de micro in 2008 als sidekick van Siska Schoeters op Studio Brussel. Hij bleef zeven jaar bij de zender en was er een van de gezichten van ‘Music for life’.