Goossens: ‘Asymptomatische mensen kunnen opnieuw getest worden, maar universele testen komen er niet’

Na al het goede nieuws over de ontwikkeling van coronavaccins, wordt ook de teststrategie in ons land opnieuw uitgebreid. In scholen zullen sneltesten worden ingezet, asymptomatische mensen kunnen opnieuw getest worden, maar universele testen komen er voorlopig niet. Dat zei microbioloog (UA) Herman Goossens in De ochtend op Radio 1.

De laboratoria raakten eind oktober overbelast, waardoor niet iedereen zomaar getest kon worden. Mensen zonder symptomen die bijvoorbeeld een hoogrisicocontact hadden gehad, moesten zonder test in quarantaine. Vanaf volgende week kan iedereen opnieuw getest worden. ‘Mensen zonder symptomen die moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, die naar een zorginstelling moesten of in het kader van een cluster zijn we altijd blijven testen’, zei Goossens, voorzitter van de werkgroep testing daarover. ‘Maar vanaf 23 november kan iedereen zonder symptomen opnieuw getest worden.’

Sneltesten in scholen



Ons land heeft vier miljoen sneltesten aangekocht. Die zijn niet honderd procent betrouwbaar, maar zullen wel worden ingezet in scholen. ‘In scholen is de impact van het virus minder groot dan bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum. Als je daar een geval mist zijn de consequenties minder groot’, zei Goossens. Een klas zal na twee tot vier dagen wel opnieuw getest worden met een sneltest. De werkgroep testing werkt ook een protocol uit voor hoogrisicocontacten voor scholen. De sneltesten in de woonzorgcentra zullen worden opgevolgd met een meer betrouwbare PCR-test.

Geen universele testen

In andere landen, zoals Oostenrijk en Slovakije, werd de volledige bevolking getest. Die strategie ziet Goossens niet zitten. ‘Logistiek is dat heel zwaar, we zouden honderden tijdelijke testcentra moeten bouwen’, zei hij. ‘Je moet dan ook iets doen met die resultaten, een correcte analyse geven, dat heb ik nog niet gezien uit die landen. Daarnaast moeten de positieve gevallen in isolatie gaan, ook de mensen zonder symptomen moet je daarvan overtuigen. Als mensen niet in isolatie gaan, faalt het systeem.’ Goossens vreest ook dat mensen in de wachtrijen besmet kunnen raken.

Een mogelijke piste is wel om gericht grote groepen mensen te testen, bijvoorbeeld zoals het zorgpersoneel. ‘Er is ook overleg met andere Europese landen, misschien moeten we een Europees paspoort maken. Als je hier getest wordt, dat bijvoorbeeld Frankrijk dat resultaat aanvaardt.’

De coronacijfers gaan in dalende lijn. Maar hoe ervaren onze ziekenhuizen deze tweede golf? In onderstaande video getuigen enkele zorgverleners van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen.