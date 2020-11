Vogelgriep: vijfentwintigduizend kippen afgeslacht in Denemarken, eerste geval in Frankrijk

De Deense veterinaire dienst heeft maandag bekendgemaakt dat ze in het westen van het land een nest van vogelgriep heeft gevonden en dat ze de afslachting van 25.000 kippen heeft bevolen. Frankrijk melde maandag dat ook daar een eerste geval van vogelgriep is ontdekt

‘Een lot van 25.000 kippen wordt afgemaakt in de stad Randers omdat ze getroffen zijn door vogelgriep’, aldus de Deense veterinaire dienst. Het gaat om de H5N8-stam van het virus. In Denemarken geldt verder een tijdelijk uitvoerverbod voor kippen en eieren buiten de Europese Unie.

Ook in Frankrijk werd een eerste geval van vogelgriep ontdekt. Dat heeft de Franse minister van Landbouw en Voedselvoorziening Julien Denormandie maandagavond gemeld.

In een dierenwinkel in de buurt van de Corsicaanse stad Bastia werd een ‘abnormale sterfte’ onder het pluimvee vastgesteld waardoor 200 à 300 kippen geslacht moesten worden. De regering heeft daarop verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus verder in te dijken. De minister kon echter niet uitsluiten dat er nog gevallen in Frankrijk kunnen worden opgespoord, omdat het virus zich via trekvogels verspreidt. Maar ‘de consumptie van vlees, foie gras en eieren - en meer in het algemeen van elk voedselproduct - vormt geen enkel risico voor de mens’, zei hij.

Enkele dagen geleden al hadden de Franse autoriteiten 45 departementen in ‘hoog’ risiconiveau geplaatst voor een uitbraak van vogelgriep. Vanaf 17 november zal dat overigens gelden voor het hele grondgebied.

Ophokplicht

Ook in ons land werden er al gevallen ontdekt. Het virus werd vastgesteld bij drie wilde vogels in een vogelopvangcentrum in Oostende. Daarom geldt sinds 15 november een ophokplicht in ons land. Iedereen die kippen of ander pluimvee houdt, moet de dieren ophokken of afschermen met netten. De maatregel moet contact voorkomen met wilde vogels die het vogelgriepvirus zouden kunnen overdragen.

De jongste dagen dook het virus al in verschillende landen opnieuw na een uitbraak in Rusland en Kazachstan deze zomer. Ook in Nederland, Ierland en Groot-Brittannië zijn er al gevallen gevonden. Het virus is voor de mens niet gevaarlijk.