Gemiddelde aantal overlijdens per dag stijgt amper nog

Het aantal mensen dat per dag sterft door covid-19 lijkt dicht bij zijn piek te komen. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal nieuwe besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames blijft intussen verder dalen.

Tussen 7 en 13 november kwamen per dag gemiddeld 189,9 mensen om het leven door het virus, een stijging met 0,5 procent tegenover de zeven dagen ervoor.

Tussen 7 en 13 november raakten per dag gemiddeld 4.911 mensen besmet met het virus (-41 procent). In totaal zijn nu al 537.871 coronabesmettingen geregistreerd in ons land. 14.616 mensen kwamen al om door covid-19.

Ondertussen liggen er 6.580 mensen in het ziekenhuis (+1 procent), van wie 1.408 op intensieve zorgen (-2 procent). In de periode van 10 tot 16 november werden elke dag gemiddeld 440,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-23 procent).

Er worden dagelijks zo’n 29.100 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 20 procent. De laatstbekende r-waarde dateert van 15 november en lag toen op 0,86. Het cijfer ligt sinds 6 november opnieuw onder 1 wat betekent dat de pandemie in ons land krimpt.