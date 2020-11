Joe Biden: weigering Trump om aan transitie te werken kan tot nog meer coronadoden leiden

De weigering van de regering van Donald Trump om mee te werken aan de transitie naar de volgende administratie, schaadt de inspanningen in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft president-elect Joe Biden gezegd. ‘Meer mensen zullen sterven als we de inspanningen niet coördineren’, zei hij aan de pers.

Als er gewacht moeten worden tot de beëdiging van de nieuwe president op 20 januari om met die planning te beginnen, ‘lopen we een tot anderhalve maand achter’, zei Biden.

Donald Trump weigert, meer dan een week nadat de media Biden als winnaar uitriepen, nog steeds zijn nederlaag toe te geven. Bovendien is de Trump-administratie steeds vaker afwezig als het gaat over de strijd tegen het coronavirus. De VS tellen nu al meer dan 11 miljoen coronabesmettingen, op zes dagen tijd kwamen er 1 miljoen besmettingen bij. ‘Het idee dat de president nog steeds golf aan het spelen is en er niets aan doet, kan ik niet begrijpen.’

Biden liet weten dat hij zich zonder twijfel zal laten vaccineren tegen het coronavirus als de topwetenschappers zoals Anthony Fauci en bedrijven zoals Moderna en Pfizer menen dat het veilig is. ‘De enige reden waarom mensen het vaccin nu in vraag stellen is Donald Trump’, aldus de president-elect.

In de staat Californië worden de coronamaatregelen trouwens verstrengd, nu de staat de kaap van 1 miljoen coronabesmettingen heeft gerond. Bars en fitnesszalen moeten de deuren sluiten, restaurants mogen enkel nog mensen buiten bedienen of aan huis leveren en scholen moeten afstandsonderwijs organiseren. Ook wordt een mondmasker overal verplicht. Volgens Biden is er alvast ‘niets macho aan geen masker dragen’.