Daniil Medvedev zet Alexander Zverev opnieuw opzij op ATP Finals

Daniil Medvedev (ATP 4) heeft zijn eerste groepsmatch op de ATP Finals in Londen (hard/5,7 miljoen dollar) gewonnen. De Rus versloeg maandagavond in twee sets de Duitser Alexander Zverev (ATP 7). Na een uur en 29 minuten tennis prijkte de 6-3, 6-4 eindstand op het scorebord van de 02 Arena.

Het was het achtste duel tussen de 24-jarige Medvedev en de 23-jarige Zverev. De Rus haalde het voor de derde keer. Amper acht dagen geleden speelden de twee nog tegen elkaar in de finale van het Masters 1.000 toernooi van Parijs. Toen won Medvedev in drie sets.

Vorig jaar speelden Medvedev en Zverev ook tegen elkaar in de groepsfase van de ATP Finals. Het werd een zege in twee sets voor Zverev, die als titelverdediger in Londen in de halve finales strandde tegen Dominic Thiem.

Eerder op de dag won de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) in dezelfde groep “Tokyo 1970” met 6-3 en 6-2 van de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 9).

Zondag werd de eerste speeldag in de groep “London 2020” afgewerkt. De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) haalde het met 6-3 en 6-4 van de Rus Andrey Rublev (ATP 8). De Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas (ATP 6) ging met 7-6 (7/5), 4-6 en 6-3 onderuit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3).