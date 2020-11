Zelfs na de pro-Trump mars staat de president nergens

Dit weekend trokken duizenden Amerikanen door Washington om hun president Donald Trump te steunen. En die geeft voorlopig geen krimp. Omdat hij echt denkt dat er fraude in het spel is? Omdat hij niet tegen zijn verlies kan? Of ligt de echte reden bij de senaatsverkiezingen in Georgia?

Buitenlandredactrice Ine Roox was aanwezig op de betoging voor president Trump dit weekend in Washington. Ze vertelt wat de mars haar leerde over de Amerikanen en heeft vertouwen in een goede afloop voor de democratie in Amerika.

