Hollywoodacteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney kopen Welshe club Wrexham

Hollywoodacteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney zijn de nieuwe eigenaars van het Welshe Wrexham. Het bod van het duo op de club uit de Engelse National League (vijfde klasse) werd maandag aanvaard door het Wrexham Supporters Trust. Sinds 2011 was de club in handen van de supporters.

In een video zeggen Reynolds, een 44-jarige Canadees, en McElheney, een 43-jarige Amerikaan, dat ze staan te popelen om aan de opdracht te beginnen, en in hun mission statement beloven ze plechtig dat “Chester altijd zal verslagen worden”. Dat is de aartsvijand van Wrexham.

Waarom de acteurs investeren in het bescheiden Wrexham is niet helemaal duidelijk. Er zou volgens de BBC in eerste instantie een twee miljoen pond (2,3 miljoen euro) in het team worden gepompt.