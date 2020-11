De Amerikaan Caeleb Dressel heeft maandag op de International Swimming League in Boedapest voor een recordtijd gezorgd op de 100 meter wisselslag (kortebaan). In de halve finales tikte hij aan in 49.88. Daarmee pitste hij liefst 38 honderdsten van de wereldrecordtijd van de Rus Vladimir Morozov (50.26) uit 2018 af.

De 24-jarige Dressel is een tweevoudig olympisch kampioen en dertienvoudig wereldkampioen langebaan (zeven in 2017, zes in 2019).