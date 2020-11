Borussia Dortmund gaat niet akkoord met door Noorse overheid verplichte quarantaine van Erling Haaland

Bundesliga-clubs Borussia Dortmund, RB Leipzig en Hertha Berlijn gaan niet akkoord met de quarantaine van tien dagen die hun Noorse spelers werd opgelegd door hun lokale overheid. De Noorse nationale selectie moest van het plaatselijke ministerie van Volksgezondheid collectief in quarantaine na een positieve test van international Omar Elabdellaoui. De Nations League-wedstrijd van zondag in Roemenië werd uitgesteld. Voor het duel van woensdag in Oostenrijk werd een geheel nieuwe kern samengesteld.

De spelers van de oorspronkelijke selectie moesten van de Noorse voetbalbond een document ondertekenen waarin stond dat ze zich ook bij hun club, ook als dat een buitenlandse club is, moesten houden aan het quarantainevoorschrift.

Dat betekent dat Borussia Dortmund komend weekend in de Bundesliga niet kan rekenen op steraanvaller Erling Haaland. Leipzig mist Alexander Sörloth (ex-Gent) en Hertha Berlijn Rune Jarstein. Dortmund en Hertha Berlijn spelen zaterdag tegen elkaar. Leipzig trekt die dag naar Frankfurt.

In België is enkel Antwerp benadeeld. De Great Old kan komende zaterdag, op bezoek bij Oostende, niet rekenen op linkervleugelverdediger Simen Jukleröd. Dortmund, de club van Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard, zei maandag in een statement “ervan uit te gaan dat op Duits grondgebied de Duitse wet geldt”. Bij Hertha Berlijn, de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, gaat men ervan uit dat Jarstein de trainingen kan hervatten na het afleggen van twee negatieve coronatests.

Op dinsdag 24 november neemt Dortmund het in de Champions League op tegen Club Brugge. Volgens het coronaprotocol van de Noorse bond zou Haaland dan alweer uit quarantaine zijn, want hij zou zich moeten isoleren tot zondag 22 november.