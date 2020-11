‘Kinderen niet over schoolhek gooien a.u.b.’

In de Trillade, een school in de Zuid-Franse stad Avignon, heeft de directie wel heel vreemde waarschuwingsborden opgehangen. Na enkele incidenten wordt ouders gevraagd hun kinderen niet over het gesloten schoolhek te gooien. ‘Ik gooi mijn kinderen niet over het hek!’ en ‘Als ik te laat ben, kom ik terug om 10 uur of om 15 uur’, valt op de borden te lezen.