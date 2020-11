Na Polen heeft ook Hongarije eerste lgbtq-vrije zone

De gemeenteraad van de Hongaarse stad Nagykáta heeft beslist om de ‘verspreiding van lgbtq-propaganda’ te verbieden. De beslissing kwam als reactie op de publicatie van een verhalenboek voor kinderen Een sprookjeseiland voor iedereen, waarin ook helden uit de lgbtq-gemeenschap aan bod komen.

In Hongarije werd de eerste ‘lgbtq-vrije zone’ goedgekeurd. Zogenaamde ‘lgbt-vrije zones’ zijn steden zonder holebi-, transgender of queer personen en zijn in Polen al goed voor een derde van het land. In die zones zijn gelijkheidsmarsen, zoals de gay pride, verboden. Ze verzetten zich ook tegen het bespreekbaar maken van lgbtq-kwesties op school.

Na de beslissing om de Hongaarse stad Nagykáta een ‘lgbt-vrije zone’ te maken, zei Ákos Szabó van de partij Független Kisgazda (Partij van Onafhankelijke Kleine Landbouwers): ‘lgbtq zijn is een gekozen geaardheid.’ Homofobische uitspraken zijn niet nieuw in Hongarije: de afgelopen jaren en maanden heeft de Hongaarse premier Viktor Orban meerdere beslissingen genomen om de vrijheid van de holebi- en transgemeenschap te beperken. Zo nam het Hongaarse parlement eerder dit jaar in mei een wet aan die het voor trans- en intersekspersonen onmogelijk maakt om een legale geslachtsoperatie te ondergaan.

De Europese commissie heeft naar aanleiding van de Poolse situatie voor het eerst een strategie voor lgbtq-gelijkheid voorgesteld. ‘We zien verontrustende trends’, zei vicevoorzitter Vera Jourova, verwijzend naar aanvallen tijdens Pride-optochten en de uitroeping van lgbtq-vrije zones in Poolse gemeenten. De Hongaarse regering bereidt een grondwetswijziging voor die adoptie alleen door getrouwde echtparen mogelijk maakt, waarbij ‘de moeder een vrouw is, de vader een man’. Premier Viktor Orban spreekt van een ideologie die door West-Europa opgedrongen wordt, maar dat veegde Jourova van tafel: ‘Dit gaat niet over ideologie, maar over liefde en de bescherming van EU-burgers.’ De Commissie zal volgend jaar voorstellen de lijst met EU-misdrijven uit te breiden met hate speech, zoals homofobe taal. Het probleem is dat de lidstaten daar unaniem akkoord mee moeten gaan.