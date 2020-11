‘Vaccin van Moderna is 94,5 procent doeltreffend’

Ook het vaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Moderna blijkt op basis van tests erg doeltreffend om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het bedrijf zelf meldt op basis van voorlopige testresultaten dat het in 94,5 procent van de gevallen resultaat oplevert.

Uit het onderzoek bij 30.000 vrijwilligers blijkt dat er nauwelijks nog sprake is van besmetting mét symptomen, klinkt het. Slechts vijf deelnemers die het vaccin kregen toegediend werden ziek, tegenover 90 besmettingen bij proefpersonen die enkel een placebo toegediend kregen. Bovendien waren de symptomen ook minder ernstig: niemand werd zwaar ziek, tegenover 11 zwaar zieken in de controlegroep.

Het gaat wel maar om een test, maar Moderna is van plan om binnen enkele weken al de toestemming te vragen om het vaccin ook daadwerkelijk te kunnen inzetten.

Andere vaccins

Een bescherming van 94,5 procent is nog beter dan de 90 procent die concurrent Pfizer vorige week al trots kon aankondigen. Ook dat percentage werd toen al als heel indrukwekkend onthaald. Pfizer en Moderna hebben het covid-vaccin opgebouwd rond het kernzuur RNA. Daardoor moet het vaccin volgens Pfizer wel tijdens het transport bewaard worden bij -70 tot -80 graden Celsius. Moderna liet eerder al weten dat ‘slechts’ -20 graden nodig is, wat de logistieke operatie veel eenvoudiger zou maken.

Ook het vaccin van de universiteit van Oxford en fabrikant AstraZeneca zit al in een vergevorderd stadium. Dat vaccin zou slechts 3 euro kosten, tien keer minder dan dat van Pfizer. Het zou bovendien ook gewoon in een koelkast bewaard kunnen worden. over de doeltreffendheid zijn echter nog geen cijfers bekend.