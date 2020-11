Meerdere gewonden bij brand in metrostation Berlijn

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn verschillende mensen gewond geraakt toen brand uitbrak in een metrostation. Volgens de lokale krant B.Z. Berlin zijn vier mensen gewond geraakt, van wie één persoon zwaargewond. Het vuur was rond middernacht onder controle, meldde de brandweer van Berlijn op Twitter.

De brand brak uit in een winkel bij het station Onkel Toms Hütte, in het district Zehlendorf, en verspreidde zich naar het dak van het metrostation.

Minstens negentig brandweerlieden zijn ter plaatste om de brand te blussen.

‘Het vuur is onder controle. We moeten nu met speciale zaagmachines openingen maken in het dak. Onze drone maakt met een warmtebeeldcamera opnames van de ruimtes die we niet meer kunnen bereiken’, meldde de brandweer om iets na middernacht op Twitter.

Volgens de lokale media raakte één vrouw zwaargewond en liepen drie anderen een rookvergiftiging op.

Foto: Jörg Carstensen/dpa