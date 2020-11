Coronavaccin gratis voor elke Belg

Om de coronapandemie onder controle te krijgen zijn veel maatregelen nodig, maar het vaccin zal een belangrijk onderdeel zijn van de strategie. De interministeriële conferentie Volksgezondheid laat weten dat de vaccinatie gratis zal zijn voor elke burger in ons land.

Nu een aantal vaccinaties bijna klaar zijn om op de markt te komen, schakelen de verschillende regeringen van ons land een versnelling hoger om een gecoördineerde aanpak uit te werken. Daarom besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid over een aantal richtlijnen in verband met de vaccinatiestrategie voor corona.

De doelstelling is om zeventig procent van de bevolking te vaccineren. De vaccinatie zal dus gratis zijn voor elke burger, maar ook vrijwillig. De prioritaire groepen zullen worden bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat.

De burgers zullen gegroepeerd worden gevaccineerd, omdat de vaccins uit multidosis flacons bestaan die op dezelfde dag moeten worden toegediend. De kosten van het vaccinatieplan zullen worden verdeeld tussen de federale overheid en de deelstaten.

Uitrol

Voor de aankoop van de vaccinaties volgt België een Europese aankoopprodecure. De Europese Commissie zal onderhandelen met bedrijven in naam van de lidstaten. Momenteel zijn er al drie contracten ondertekend.

Er wordt een taskforce bestaande uit wetenschappers, vertegenwoordigers van federale en deelstatelijke overheidsdiensten, crisismanagers, en waar nodig, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en technische werkgroepen, opgericht om de uitrol van het programma in goede banen te leiden. Prof. Dr. Dirk Ramaekers neemt de leiding van deze taskforce.

Kandidaat-vaccin

Niet alleen het vaccin van BioNTech-Pfizer is bijna af, ook dat van de universiteit van Oxford en farmagigant AstraZeneca zit in een vergevorderd stadium. Pfizer was het eerste bedrijf dat een doeltreffend vaccin met een werkingsgraad van 90 procent kon aankondigen. Bij deze variant kan het transport wel een probleem vormen, de vaccinaties moeten tijdens het transport bij -70 tot -80 graden Celsius bewaard worden. De variant van AstraZeneca zou maar drie euro kosten, wat tien keer goedkoper is dan Pfizer, en kan in de koelkast bewaard worden.

Er zit nog een derde vaccin, dat van Moderna, in de eindfase. Het bedrijf zelf meldt op basis van voorlopige testresultaten dat het in 94,5 procent van de gevallen resultaat oplevert. Het Pfizer-vaccin, het Oxford-vaccin en de variant van Moderna vallen alledrie het ‘stekeleiwit’ aan.

De coronacijfers gaan in dalende lijn. Maar hoe ervaren onze ziekenhuizen deze tweede golf? In onderstaande video getuigen enkele zorgverleners van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen.