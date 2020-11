Ref die België-Denemarken leidt was eerder dit jaar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats

De UEFA heeft Slavko Vincic aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen de Rode Duivels en Denemarken, woensdag in Leuven op de slotspeeldag van de groepsfase van de Nations League. De Sloveen, die volgende week 41 wordt, dook eind mei op in een criminele zaak, werd zelfs even gearresteerd, maar ook nog dezelfde dag vrijgelaten.

De politie viel op vrijdag 29 mei binnen in een huis in het Bosnische Bijeljina in een onderzoek naar drugs- en vrouwenhandel. Ze troffen er negen vrouwen, 26 mannen en heel wat wapens en cocaïne aan. Vincic werd er in de boeien geslagen, maar was uiteindelijk niet rechtstreeks betrokken bij het criminele netwerk. Hij was ingegaan op een lunchuitnodiging van Tijana Maksimovic, die de spilfiguur bleek te zijn in een prostitutienetwerk, en gaf in de Sloveense media aan “op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn geweest”. Vincic werd uiteindelijk enkel ondervraagd als getuige.

De Sloveen is sinds 2010 internationaal scheidsrechter. Hij floot vorig seizoen nog de Champions League-wedstrijden van Genk, thuis tegen Liverpool (1-4), en Club Brugge, thuis tegen Galatasaray (0-0). In een verder verleden leidde hij ook een keer Anderlecht, in december 2015 tegen Qarabag (2-1). Vincic floot nooit eerder een interland van de Rode Duivels.

Hij zal woensdag in Leuven worden bijgestaan door zijn landgenoten Grega Kordez en Andraz Kovacic, beiden assistent-scheidsrechter, en vierde ref Nejc Kajtazovic. (belga)