Dopingschorsing Australische zwemster Shayna Jack teruggebracht tot 2 jaar

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft de dopingschorsing van de Australische zwemster Shayna Jack teruggebracht van vier tot twee jaar.

De 22-jarige Jack werd vier jaar geschorst nadat ze in juni 2019 positief had getest op ligandrol, een verboden middel dat de spiermassa vergroot. Volgens het TAS heeft Jack het middel hoogstwaarschijnlijk niet intentioneel ingenomen. De tweejarige schorsing ging in op 12 juli 2019. De Australische zwemster zou dus in aanmerking kunnen komen voor de Olympische Spelen van volgend jaar. De Spelen in Tokio, die vanwege de coronacrisis met een jaar werden uitgesteld, gaan op 23 juli 2021 van start.

Jack verbeterde samen met haar Australische ploeggenotes het wereldrecord op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen op de Commonwealth Games van 2018. Geen enkel ander team deed tot dusver beter dan hun 3:30.05. (belga)