Proces Charlie Hebdo blijft nog zeker een week opgeschort

Het proces over de aanslagen op de kantoren van Charlie Hebdo, in januari 2015 in Parijs, moest maandag na twee weken onderbreking weer opstarten. Bij de hervatting van de debatten werd het proces echter opnieuw voor zeker een week opgeschort omdat een van de voornaamste beschuldigden, Ali Riza Polat, nog altijd covid-symptomen vertoont.

Dat heeft de voorzitter van het assisenhof in Parijs maandag gemeld. Vrijdag klonk het nog dat er ‘geen enkele medische contra-indicatie’ meer is. De opschorting is nu verlengd tot 23 november, ‘onder voorbehoud van een nieuwe medische test die Riza Polat geschikt verklaard om te verschijnen’.

Riza Polat wordt verdacht van medeplichtigheid aan terreurmisdrijven.

Twee andere beschuldigden, Saïd Makhlouf en Metin Karasular, testten ook positief op covid-19, maar vertonen geen symptomen meer. Riza Polat weigerde aanvankelijk een medische test te ondergaan, maar zaterdag gebeurde dat alsnog. Uit de expertise blijkt dat ‘de spijsverteringsproblemen die hij vertoont niet verenigbaar zijn met zijn aanwezigheid in de rechtszaal’, aldus assisenvoorzitter Régis de Jorna.

Het verdict werd vrijdag nog op 27 november verwacht, maar dat zal dus zeker een week later worden.

Veertien beschuldigden, van wie drie bij verstek, worden sinds 2 september berecht voor de logistieke steun die ze gegeven zouden hebben aan de daders van de aanslagen op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, op een politieagente in Montrouge en op de supermarkt Hyper Cacher in Vincennes. Drie van hen gaven verstek. Bij de terreuraanslagen vielen zeventien doden.