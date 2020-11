Elise Mertens klimt naar 20ste plaats op WTA-ranking

Elise Mertens boekt één plaats winst op de nieuw gepubliceerde WTA-ranking. De Belgische nummer 1 is nu 20ste op mondiaal niveau.

Mertens sloot haar seizoen zondag af met de finale van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz. Daarin verloor ze met 7-5 en 6-2 van haar dubbelpartner Aryna Sabalenka. De toernooizege levert de Wit-Russische ook een plaats winst op, ze komt zo net de top tien binnen.

Mertens (l) en Sabalenka vonden gisteren in Linz nog de tijd voor een leuke pose. Foto: AFP

Bovenin de ranglijst staat nog steeds de Australische Ashleigh Barty, voor de Roemeense Simona Halep en de Japanse Naomi Osaka. De Amerikaanse Sofia Kenin en Oekraïense Elina Svitolina vervolledigen de top vijf.

Naast Mertens staan ook Alison Van Uytvanck (63ste) en Kirsten Flipkens (85ste) nog in de top 100. Greet Minnen, die in Linz in de tweede ronde strandde, blijft 110de. Ysaline Bonaventure zakt twee plaatsen, ze is nu 122ste. Yanina Wickmayer moet één plaats prijsgeven, ze is terug te vinden op de 165ste stek. (belga)