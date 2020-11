Lotto Soudal Ladies legt twee jonge talenten vast

Lotto Soudal heeft twee versterkingen op zak voor de damesploeg. De Belgische Elise Vander Sande (bijna 23) en de Nederlandse Silke Smulders (19) krijgen volgend jaar een kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen. Zij zijn samen met Anna Plichta en Hanna Nilsson de nieuwkomers bij de Lotto Soudal Ladies.

Elise Vander Sande werd in september knap vierde op het BK in Anzegem. Ze versloeg toen Annelies Dom, volgend jaar sportdirecteur bij Lotto Soudal, in de groepssprint om die vierde plaats. Met dit resultaat veroverde Elise de Belgische driekleur bij de clubrensters. Elise reed de voorbije vijf seizoenen voor Keukens Redant.

“Ik combineerde het wielrennen met mijn studies revalidatiewetenschappen en kinesitherapie”, vertelt Elise Vander Sande. “Ik ben eind juni afgestudeerd. Het was een bewuste keuze om eerst mijn studies af te ronden. Nu wil ik kijken wat ik kan bereiken in het wielrennen. Ik ga dit combineren met een halftijdse job als zelfstandig kinesiste in een groepspraktijk bij mij in de buurt.”

“Ik heb vijf heel mooie jaren beleefd bij Keukens Redant en de ploeg steunde me bij mijn studies, maar om een volgende stap in mijn wielercarrière te kunnen zetten, heb ik voor Lotto Soudal gekozen. Bergop kan ik goed uit de voeten. Ik heb het liefst langere beklimmingen. Maar ik heb nog geen ervaring met wedstrijden in het buitenland en daarom kies ik voor Lotto Soudal. De ploeg rijdt altijd een mooi programma. Ik wil ontdekken wat er binnen mijn mogelijkheden ligt. Ik ben ook explosief. In een klein groepje kan ik mijn streng trekken in de sprint en ik durf me plaatsen in een peloton. Ik kijk ernaar uit om veel bij te leren bij Lotto Soudal, me verder als renster te kunnen ontwikkelen en mijn rol te spelen als steun voor mijn ploeggenotes.”

Nederlands talent

De 19-jarige Silke Smulders is eerstejaarsbelofte en zij studeert nog. Momenteel zit zij in het tweede jaar van de bacheloropleiding Sustainable Innovation aan de universiteit van Eindhoven. Ze maakte dit jaar deel uit van de Nederlandse selectie op het EK voor beloften in Plouay. Ze behaalden zilver met Lonneke Uneken, zelf legde Silke beslag op de achtste plaats. In september werd ze mooi 19de in de Trophée des Grimpeuses, een Belgische klimkoers.

“Ik kom goed tot mijn recht op een heuvelparcours, zoals in Nederlands-Limburg of de Ardennen”, stelt Silke Smulders. “Ik kijk er ook naar uit om op termijn te ontdekken wat ik kan in de bergen. Ik ben nog jong en er staat mij nog veel te wachten. Ik was heel blij dat ik deze zomer als eerstejaarsbelofte mee mocht naar het EK. Iedereen was heel tevreden over mijn werk voor het team. Ik heb Lonneke Uneken afgezet voor de sprint en kon zelf nog een mooi resultaat neerzetten. Het was heel fijn dat ik dat kon presteren op zo een belangrijk moment.”

“Sinds mijn twaalfde rijd ik wedstrijden. Vooraleer ik met wielrennen begon, schaatste ik. ’s Zomers fietsten we en dat ging me goed af. Ik ben in een wielerclub gegaan en uiteindelijk gestopt met schaatsen. Langzaamaan werd het wielrennen serieuzer. Bij de junioren werd ik twee keer geselecteerd voor het WK en dat gaf mijn zelfvertrouwen een boost. En dan nu dit mooie EK bij de beloften. Ik wil kijken hoever ik kan komen in het wielrennen. De stap naar Lotto Soudal is een stap om beter te worden.”