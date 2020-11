Op het vakantieoord La Gomera, een van de Canarische eilanden bij Spanje, is een deel van een enorme klif afgebroken. Vakantiegangers filmden van dichtbij hoe de rotsblokken in zee stortten en een enorme stofwolk veroorzaakten. Er werd maar nipt een ramp vermeden: het puin kwam vlak naast enkele geparkeerde campers terecht. Bekijk de beelden in bovenstaande video.