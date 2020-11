Extern onderzoek naar overlijden Guy Dardenne toont niets verdachts aan

Het extern onderzoek van het lichaam van Guy Dardenne heeft niets verdachts opgeleverd. Dat meldt het parket van Charleroi maandag.

De toxicologische analyses zullen kortelings worden uitgevoerd. De omstandigheden van het overlijden van de vader van Sabine Dardenne, een van de meisjes die Marc Dutroux ontvoerde in 1996, zijn nog onbekend.

Guy Dardenne werd zaterdagnamiddag levenloos aangetroffen in zijn woning in de Rue de Rocroi in Baileux, een deelgemeente van Chimay. Het lichaam verkeerde in staat van ontbinding. Het overlijden dateert van meerdere weken geleden.

Zondag werd een extern onderzoek uitgevoerd op het lichaam. ‘Dat onderzoek heeft niets verdachts opgeleverd’, zegt het parket van Charleroi. De doodsoorzaak blijft onbekend.